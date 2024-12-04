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ФТС отказалась от новых требований Минприроды по ввозу холодильников

0:39
Экономика

Федеральная таможенная служба России (ФТС) отказалась следовать новым требованиям Минприроды РФ, касающимся ввоза холодильников и другой техники с хладагентами.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Такое решение связано с "неоднозначной позицией" Минприроды, которая допускает разные трактовки порядка ввоза продукции, сообщает РБК.

Минприроды заявляло, что разрешительные документы на ввоз требуются как для моновеществ, так и для смесей, содержащих хладагенты. Однако ФТС решила не применять эти правила, подчеркнув, что ввоз техники с хладагентами возможен без дополнительных разрешений.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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