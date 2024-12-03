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Россия в три раза увеличила импорт китайского шоколада

1:09
Экономика

Россия значительно увеличила импорт шоколада из Китая и Турции.

Разные виды шоколада
Фото: flickr.com by Keven Law, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Разные виды шоколада

В середине осени объем ввоза китайского шоколада вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных $4,7 млн. Турецкий шоколад стал поступать в страну в 2,2 раза чаще, суммарно на сумму $5 млн, сообщает РИА Новости.

На фоне увеличения закупок сладостей Россия также активно наращивает импорт фармацевтической продукции. На этой неделе стало известно, что объем ввоза японских лекарств вырос в девять раз по сравнению с сентябрем, достигнув $10,17 млн. Кроме того, в сентябре был зафиксирован рекордный объем импорта фармацевтики из Южной Кореи, который составил $8,4 млн, что втрое превышает показатель августа.

Рост импорта свидетельствует о стремлении России диверсифицировать поставки в условиях сложной геополитической ситуации.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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