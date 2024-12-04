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Ущерб от ураганов в 2024 году превысил 133 млрд евро

1:15
Экономика

Ущерб от ураганов и тайфунов в мире превысил рекордные 133 млрд евро, что является самым высоким показателем с 2017 года.

Улица Тайбэй после тайфуна Суделор
Фото: commons.wikimedia.org by FramaKa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Улица Тайбэй после тайфуна Суделор

Об этом сообщают немецкие СМИ, ссылаясь на предварительные расчеты страховой компании Munich Re.

Средний ущерб за последние 10 лет составлял около 89,2 млрд евро в год. В Munich Re отметили, что страховые выплаты покроют менее 50% от общего ущерба, который составит 51 млрд евро. Наиболее мощные ураганы были зафиксированы в Северной Атлантике, где за год произошло 18 сильных циклонов, из которых 11 получили статус урагана. Основная часть ущерба пришлась на Северную Америку и составила 110 млрд евро.

Ураган "Хелен" стал на побережье США наиболее разрушительным: унес жизни 227 человек, ущерб оценивается в 56 млрд долларов. На втором месте находятся регионы Восточной и Юго-Восточной Азии, где ущерб составил 22 млрд евро.

Уточнения

Страхова́я вы́плата — осуществление страховщиком выплаты страхового возмещения.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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