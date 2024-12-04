Московская компания проведёт ремонт аэропорта Сочи

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Московская компания "Дороги и мосты" проведет ремонт аэропорта в Сочи на сумму 9,8 млрд рублей, став единственным участником конкурса, согласно информации с портала Госзакупок.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

"Предмет контракта: выполнение работ по проектированию и реконструкции объекта "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Сочи, Краснодарский край) (реконструкция двух ИВПП и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры)". <…> По результатам подведения итогов определения поставщика контракт заключается с участником закупки АО "ДИМ" по цене контракта 9 799 991 624,35 рублей", — говорится в протоколе.

Ремонтные работы должны завершиться в 2028 году.

Уточнения

Контракт — особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.





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