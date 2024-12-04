Депутат Госдумы предлагает освободить часть пенсии от НДФЛ

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов высказал мнение, что освобождение накопительной части пенсии работающих пенсионеров от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может стать значительным стимулом для продолжения их трудовой деятельности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Он отметил, что текущая система налогообложения работающих пенсионеров вызывает сомнения в своей справедливости. На данный момент, если пенсионер получает как страховую, так и накопительную пенсию и продолжает трудиться, накопительная часть подлежит налогообложению.

Гаврилов подчеркнул в интервью с 360.ru, что данная инициатива будет не только мотивировать пенсионеров оставаться на работе, но и поможет им "выйти из тени". По его словам, в отечественной экономике ощущается нехватка квалифицированных кадров, и такие опытные специалисты могут быть весьма востребованы.

Уточнения

Сти́мул — сильный побудительный момент.



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