Долги по электроэнергии в России продолжают расти

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России продолжают увеличиваться долги по оплате электроэнергии. По состоянию на 1 октября 2024 года они достигли почти 345 миллиардов рублей, согласно данным Минстроя.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лампочка на потолке

"Задолженность россиян за электричество с 1 января по 1 октября 2024 года выросла на 7%, составив 344,9 миллиардов рублей. Размер просрочек на месяц и более составил 219 миллиардов рублей", — говорится в документах, с которыми ознакомились "Известия".

Отмечается, что наибольшее количество неплательщиков проживает в Центральном федеральном округе, где долг составляет 75,1 миллиарда рублей, из которых 44,5 миллиарда — это просрочка на месяц и более. В Приволжском округе задолженность составляет 70,7 миллиарда рублей. Основная часть долгов относится к потребителям жилищно-коммунального хозяйства и составляет 142,5 миллиарда рублей.

Уточнения

Просрочка — нарушение должником или кредитором предусмотренных законом или договором сроков исполнения обязательства.



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