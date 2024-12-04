Китайский рынок теряет статус локомотива нефтяного спроса

Китайская экономика перестанет быть главным покупателем нефти из-за стремительного перехода населения на электромобили.
Ожидается, что импорт нефти достигнет пика уже в следующем году, после чего начнется его снижение. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на мнения аналитиков.
Такое резкое изменение стало неожиданностью для нефтяных компаний и стран, которые зависят от экспорта сырья. Инвесторы подчеркивают, что нет аналогов китайскому рынку, и ни одна другая страна не сможет обеспечить такой рост, как это делала китайская экономика.
В июле продажи электромобилей и гибридов в Китае превысили продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В результате, производство бензина сократилось, а сложная экономическая ситуация негативно сказалась на закупках нефти.
Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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