Китайский рынок теряет статус локомотива нефтяного спроса

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская экономика перестанет быть главным покупателем нефти из-за стремительного перехода населения на электромобили.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Ожидается, что импорт нефти достигнет пика уже в следующем году, после чего начнется его снижение. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на мнения аналитиков.

Такое резкое изменение стало неожиданностью для нефтяных компаний и стран, которые зависят от экспорта сырья. Инвесторы подчеркивают, что нет аналогов китайскому рынку, и ни одна другая страна не сможет обеспечить такой рост, как это делала китайская экономика.

В июле продажи электромобилей и гибридов в Китае превысили продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В результате, производство бензина сократилось, а сложная экономическая ситуация негативно сказалась на закупках нефти.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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