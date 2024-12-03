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Маск предупредил о рисках для экономики из-за рекордного госдолга США

0:55
Экономика

Илон Маск, американский предприниматель, выразил в социальной сети X опасения о возможном банкротстве США. Он считает, что страна близка к финансовой несостоятельности.

Долларовая купюра
Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Долларовая купюра

Это заявление было сделано в ответ на прогнозы о постоянном росте госдолге США. По информации Министерства финансов США, к концу ноября государственный долг достиг рекордной суммы — более 36 триллионов долларов.

По прогнозам Международного валютного фонда, к 2029 году государственный долг США может достичь 131,7% от валового внутреннего продукта. К 2032 году он может превысить 140%. Эксперты МВФ считают, что такое положение дел представляет опасность как для американской экономики, так и для мировой финансовой системы.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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