Маск предупредил о рисках для экономики из-за рекордного госдолга США

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Илон Маск, американский предприниматель, выразил в социальной сети X опасения о возможном банкротстве США. Он считает, что страна близка к финансовой несостоятельности.

Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Долларовая купюра

Это заявление было сделано в ответ на прогнозы о постоянном росте госдолге США. По информации Министерства финансов США, к концу ноября государственный долг достиг рекордной суммы — более 36 триллионов долларов.

По прогнозам Международного валютного фонда, к 2029 году государственный долг США может достичь 131,7% от валового внутреннего продукта. К 2032 году он может превысить 140%. Эксперты МВФ считают, что такое положение дел представляет опасность как для американской экономики, так и для мировой финансовой системы.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.