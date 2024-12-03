Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мойте днище и пороги: ошибки, которые разрушают машины зимой
Три главных правила мягкого очищения кожи зимой, которые помогут бороться с сухостью
Обои на стене можно менять в реальном времени! Телевизоры Samsung станут стильным элементом декора
Шаг вперёд в изучении мышечных заболеваний
РЖД обсуждают запрет алкоголя на дальних маршрутах
Эксперты рассказали, как распознать опасный и тихий рак
Жена рэпера Басты показала старшую дочь в честь 15-летия наследницы
Секрет богатырской силы и уверенности с помощью супертренировки
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать

Из-за разногласий по бюджету правительству Франции грозит крах

0:54
Экономика

Французское правительство стоит на краю пропасти.

Эммануэль Макрон
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эммануэль Макрон

Пока Эммануэль Макрон придерживался своей насыщенной международной дипломатической повестки, крайне правые и левые партии инициировали вотум недоверия против премьер-министра Мишеля Барнье.

Инвесторы сразу же начали распродажу французских активов, так как последние события усугубили политический кризис во второй по величине экономике еврозоны, и возникли серьезные сомнения в одобрении годового бюджета, сообщает Bloomberg.

Макрон прибудет в Париж в среду вечером. Вероятно, он вернётся с обещаниями инвестиций и прибыльных контрактов. Однако успех его визита в Саудовскую Аравию окажется не столь очевидным, когда по возвращении французский лидер увидит, что у него нет ни правительства, ни утверждённого бюджета на 2025 год.

Уточнения

Во́тум (лат. votum — желание, воля) — мнение, выраженное путём голосования, по которому принимается определённое законодательством решение.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Последние материалы
Из-за разногласий по бюджету правительству Франции грозит крах
Идеальный плейлист: хитрый способ успокоить собаку в поездке
Почему зимой стоит есть больше свеклы
Курс южнокорейской воны снижается на фоне введения военного положения в стране
Магнитные бури и их влияние на ваших собак
Как избавиться от складок на спине без оборудования
Убийственный лайфхак из соцсетей. Почему не стоит оборачивать электросчётчик алюминиевой фольгой
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Спасите свои почки: самые опасные симптомы, которые нельзя пропустить
Плоды авантюры Зеленского. Падение Курахово приведёт к объединению ВС РФ с разных флангов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.