Из-за разногласий по бюджету правительству Франции грозит крах

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французское правительство стоит на краю пропасти.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эммануэль Макрон

Пока Эммануэль Макрон придерживался своей насыщенной международной дипломатической повестки, крайне правые и левые партии инициировали вотум недоверия против премьер-министра Мишеля Барнье.

Инвесторы сразу же начали распродажу французских активов, так как последние события усугубили политический кризис во второй по величине экономике еврозоны, и возникли серьезные сомнения в одобрении годового бюджета, сообщает Bloomberg.

Макрон прибудет в Париж в среду вечером. Вероятно, он вернётся с обещаниями инвестиций и прибыльных контрактов. Однако успех его визита в Саудовскую Аравию окажется не столь очевидным, когда по возвращении французский лидер увидит, что у него нет ни правительства, ни утверждённого бюджета на 2025 год.

Уточнения

Во́тум (лат. votum — желание, воля) — мнение, выраженное путём голосования, по которому принимается определённое законодательством решение.





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