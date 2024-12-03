Из-за разногласий по бюджету правительству Франции грозит крах

Французское правительство стоит на краю пропасти.
Пока Эммануэль Макрон придерживался своей насыщенной международной дипломатической повестки, крайне правые и левые партии инициировали вотум недоверия против премьер-министра Мишеля Барнье.
Инвесторы сразу же начали распродажу французских активов, так как последние события усугубили политический кризис во второй по величине экономике еврозоны, и возникли серьезные сомнения в одобрении годового бюджета, сообщает Bloomberg.
Макрон прибудет в Париж в среду вечером. Вероятно, он вернётся с обещаниями инвестиций и прибыльных контрактов. Однако успех его визита в Саудовскую Аравию окажется не столь очевидным, когда по возвращении французский лидер увидит, что у него нет ни правительства, ни утверждённого бюджета на 2025 год.
Во́тум (лат. votum — желание, воля) — мнение, выраженное путём голосования, по которому принимается определённое законодательством решение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.