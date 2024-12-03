Курс южнокорейской воны снижается на фоне введения военного положения в стране

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость южнокорейской воны по сравнению с долларом США начала снижаться на 1,5% после объявления военного положения в стране, согласно данным торгов.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

На 17:25 по московскому времени курс доллара к воне увеличился на 1,49%, достигнув уровня 1 424,86 воны, по сравнению с предыдущим закрытием, которое составило 1 403,96 воны, сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство Рёнхап, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. В соответствии с информацией агентства, ночью президент провел экстренное совещание в своем офисе и затем сообщил о возникшей угрозе власти в связи с попытками инициировать против него процедуру импичмента.

Уточнения

Импи́чмент — процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности.



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