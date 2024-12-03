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Греция борется с кадровым голодом

1:04
Экономика

В Греции 82% работодателей испытывают трудности с поиском персонала. Лидируют сферы услуг связи, промышленности и строительства. В IT-индустрии дефицит кадров составляет 74%.

Офисные работники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офисные работники

Согласно открытым источникам, растет потребность в переподготовке и повышении квалификации сотрудников. Приоритетными считаются следующие навыки: осведомленность о "зеленом переходе", креативность, умение решать проблемы, технологические навыки, soft skills. 83% руководителей высшего звена считают soft skills такими же важными, как и оплату труда. Об этом сообщает CNN Greece.

В свою очередь, работники в поиске баланса между работой и личной жизнью. Именно поэтому работодатели должны пересмотреть политику офисной и дистанционной работы, внедрять новые форматы. Предприятия, не адаптирующиеся к новым требованиям, могут оказаться в невыгодном положении.

 

Уточнения

Ги́бкие или надпрофессиональные на́выки (также заимствование англ. soft skills) — навыки критического мышления, решения задач, публичного выступления, делового общения, работы в команде, цифрового общения, организации деятельности, на которые также влияют уровень лидерских качеств, знания трудовой этики, дисциплины, чувство ответственности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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