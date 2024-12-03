Аэрокосмические компании Европы планируют запуск новой спутниковой системы для конкуренции со Starlink Илона Маска

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские аэрокосмические компании Airbus, Leonardo и Thales намерены объединиться для создания совместной космической компании.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спутник

Их цель — конкурировать со спутниковой сетью Starlink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее европейские производители только рассматривали возможность совместной работы над увеличением производства. Однако они стали терпеть убытки из-за активного роста сети Starlink. Новый проект получил кодовое имя "Проект Бромо" в честь индонезийского вулкана.

Генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани сообщил, что в основе структуры будет модель MBDA:

"Это именно то, что нужно. Трудно представить, что это может быть что-то другое".

Уточнения

MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) — ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем.





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