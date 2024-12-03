Компания SpaceX может стать самым дорогим стартапом в мире

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, рассматривает возможность внутренней продажи акций среди инсайдеров.

Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ангар компании SpaceX в Калифорнии

По данным Bloomberg, это может сделать SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире, с оценочной стоимостью до $350 млрд.

Предполагаемая продажа акций будет реализована в рамках вторичного размещения, что даст возможность инвесторам и сотрудникам компании продавать свои доли, создавая дополнительную ликвидность. Напомним, что в ноябре прошлого года SpaceX оценивалась в $210 млрд.

Интерес к SpaceX вырос на фоне увеличения стоимости предприятий Илоны Маска, чему способствовала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, отмечает Bloomberg.

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.



И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



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