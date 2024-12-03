Компания SpaceX может стать самым дорогим стартапом в мире

Американская аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, рассматривает возможность внутренней продажи акций среди инсайдеров.
По данным Bloomberg, это может сделать SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире, с оценочной стоимостью до $350 млрд.
Предполагаемая продажа акций будет реализована в рамках вторичного размещения, что даст возможность инвесторам и сотрудникам компании продавать свои доли, создавая дополнительную ликвидность. Напомним, что в ноябре прошлого года SpaceX оценивалась в $210 млрд.
Интерес к SpaceX вырос на фоне увеличения стоимости предприятий Илоны Маска, чему способствовала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, отмечает Bloomberg.
Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
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