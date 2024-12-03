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Кого работодатели стараются удержать от увольнения сегодня и почему

1:12
Экономика

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали 1000 работодателей из всех регионов страны.

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Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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По результатам опроса, работодатели, говоря о сотрудниках, которых они стремятся удержать от увольнения, упоминают не только руководителей и редких специалистов, но и перспективных работников, которые приносят прибыль или "выросли" внутри компании, а также обычных "средних" сотрудников, сообщает ТАСС.

Основная причина, по которой работодатели хотят удержать сотрудников — кадровый голод. Но есть и другие важные факторы: например, дороговизна обучения и адаптации новых сотрудников, риск утечки данных к конкурентам, а также понимание того, что текучесть кадров негативно сказывается на атмосфере в коллективе и эффективности бизнес-процессов.

Эксперты отмечают, что многих сотрудников, написавших заявление об увольнении по собственному желанию, можно удержать без дополнительных затрат. Для этого нужно предложить им интересные проекты, перевести на удаленную работу или изменить график. Однако самым универсальным способом удержания является повышение заработной платы.

Уточнения

Superjob ru — IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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