От запаха болят глаза, горло, нос — аргентинцы жалуются на бездействие властей по поводу самой загрязнённой реки в мире

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня Риачуэло считается одной из самых загрязнённых рек в мире. Люди, живущие на берегу реки, которая огибает южную окраину Буэнос-Айреса (Аргентина), продолжают жаловаться на кожную сыпь, головные боли, проблемы с дыханием и рвоту.

Фото: Reuters by Энрике Маркариан is licensed under Free More info Река Риачуэло (Аргентина)

"Мы начали осознавать, что происходит что-то серьезное еще в 80-х годах прошлого века, но не до конца понимали масштабы проблемы, — говорит Хуан Карлос Лонги. — Дети болели, им было трудно дышать. Это было ужасно".

В бассейне Риачуэло расположены тысячи предприятий: кожевенные заводы, химические предприятия и фабрики. Здесь проживает около 4,5 млн человек.

Еще в 2008 году на фоне растущего общественного давления Верховный суд Аргентины вынес историческое решение — очистить реку — и возложил ответственность за восстановление на государство. Теперь, к ужасу экологов, суд решил прекратить мониторинг, сообщает The Guardian.

В безжизненные воды реки продолжают поступать токсины, уровень загрязнения значительно превышает допустимые нормы. Сточные воды попадают прямо в реку.

В отчёте за 2013 год говорится, что у 25% детей, живущих в бассейне Риачуэло, в крови был обнаружен свинец, а ещё большая часть страдала от респираторных и желудочно-кишечных заболеваний.

Эксперты, активисты и жители Буэнос-Айреса согласны с тем, что в очистке реки от мусора достигнут определенный прогресс, но заявляют, что этого недостаточно. Над рекой по-прежнему стоит зловоние, а на берегах скапливаются кучи пластика и мусора.

Рауль Эстрада Ойуэла, президент Аргентинской академии наук об окружающей среде, говорит, что штрафы за несоблюдение требований минимальны:

"Компаниям легче выплатить штраф, чем устранить загрязнение".

По некоторым данным на июль 2024 года, власти осуществили только 40% согласованных переселений в более безопасные районы. Завершения строительства канализационной системы, которое началось еще в 2016 году, пока не ожидается.

Уточнения

Аргенти́на — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки.



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