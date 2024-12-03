Расходы на алкоголь в Удмуртии достигли 19,2 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение первых девяти месяцев 2024 года жители Удмуртии затратил на алкогольные напитки 19,2 миллиарда рублей, согласно данным, опубликованным Удмуртстатом.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал коньяка

Как уточняет статистическое ведомство, доля расходов на алкоголь составляет 13,3% от совокупных затрат на продовольственные товары в рознице региона, включая расходы на табачные изделия.

С января по сентябрь в регионе было реализовано 7,2 миллиона декалитров пива и пивных напитков, а объем продаж крепкого алкоголя составил 1,9 миллиона декалитров. Потребление алкоголя увеличилось более чем на 3% с учетом роста цен, подчеркивают специалисты статистического отдела. В среднем, каждый житель республики, включая всех категорий населения — стариков, младенцев и беременных женщин, — потратил на алкоголь около 13,5 тысячи рублей, сообщает udm-info.ru.

Следует отметить, что сумма, которую жители Удмуртии потратили на спиртные напитки, аналогична финансированию, выделенному из федерального бюджета России за последние четыре года на разработку и развитие технологий искусственного интеллекта. Кроме того, эта же сумма примерно соответствует годовому бюджету на содержание детского движения "Движение Первых" в стране.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).





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