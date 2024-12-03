Обмен экономическими ударами — Китай запретил экспорт галлия, германия и сурьмы в США

Китай ввел запрет на экспорт в США "изделий двойного назначения", связанных с такими стратегическими материалами, как галлий, германий, сурьма и сверхтвёрдые материалы.
Об этом 3 декабря сообщило Министерство торговли Китая, информирует Reuters.
Данное заявление Китая сделано после того, как 2 декабря США в третий раз за три года ввели санкции против китайской полупроводниковой промышленности, ограничив экспорт 140 компаниям, включая известного производителя оборудования для производства микросхем Naura Technology Group.
В директиве министерства подчеркивается необходимость защиты национальной безопасности и интересов страны, а также введение более строгих проверок применения графитовых изделий двойного назначения, направляемых в США. Новые меры являются частью усиливающегося контроля за соблюдением уже существующих экспортных ограничений на важнейшие минеральные ресурсы, которые Китай начал вводить еще в прошлом году.
Простое вещество германий — это типичный полуметалл серо-белого цвета, с металлическим блеском. Подобно кремнию, является полупроводником.
Простое вещество галлий — это мягкий хрупкий металл серебристо-белого (по другим данным светло-серого) цвета с синеватым оттенком.
Простое вещество сурьма — это полуметалл серебристо-белого цвета с синеватым оттенком, грубозернистого строения.
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