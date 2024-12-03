Центробанк ошибся! Инфляция в России превзойдёт даже самые худшие ожидания

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прогнозы Центрального банка России по инфляции в 2024 году окажутся слишком оптимистичными, считают аналитики.

Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инфляция

Ожидается, что инфляция в стране достигнет 9% вместо ожидаемых 8-8,5%, о которых ранее заявлял регулятор. Более половины экспертов подтверждают этот прогноз.

Как сообщает издание "Известия", согласно опросу, пять из восьми опрошенных участников рынка считают, что инфляция к концу 2024 года будет на уровне 9% годовых. Ещё два эксперта предполагают, что рост цен составит 8,5-9%. Лишь один из них дал более пессимистичный прогноз, предполагая диапазон 9-10%.

По словам аналитиков, основным фактором роста цен станет ослабление рубля, что приведёт к удорожанию импортных товаров и сырья.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности.



Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.



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