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Западу пришлось подключить Африку к борьбе с российскими алмазами

1:06
Экономика

Надежды на то, что российские алмазы не будут поставляться на Запад, значительно усилились после того, как Ботсвана и Ангола начали активно укреплять сотрудничество с Европейским союзом и G7.

алмазы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
алмазы

Издание отмечает, что в начале 2024 года страны ЕС и G7 ввели санкции против российских алмазов, однако для эффективного контроля за соблюдением этих мер Западу требовалась поддержка конкурентов России на алмазном рынке.

В частности, Ботсвана уже согласилась сертифицировать свои алмазы, а аналогичные переговоры ведутся с Намибией и Анголой.

Ангола, которая может стать крупнейшим мировым производителем алмазов, избавилась от российского влияния, продав свою долю в совместном предприятии с "Алросой" оманскому инвестиционному фонду.

Хотя эти страны вряд ли полностью примут санкции против России, поддержка со стороны местного бизнеса может стать решающим фактором для успешного сотрудничества, пишет Politico.

Уточнения

Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. При нормальных условиях метастабилен, то есть может существовать неограниченно долго.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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