Китай не выдерживает давления! Работа с российскими банками прекращается из-за санкций США

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай начал ограничивать сотрудничество с российскими банками, попавшими под новые американские санкции, заявил генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

По словам коммерческого директора компании "Импая Рус" Алексея Разумовского, Bank of China уже отказался принимать платежи из российских кредитных организаций.

Порошин же считает, что ситуация вряд ли изменится после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года.

Однако, по мнению основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, когда Трамп вступит в должность, возможны изменения в сторону ослабления санкций, пишут "Известия".

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.



Банк — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.



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