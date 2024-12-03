Миллион можно накопить всего за 4 года! В каких регионах России сделать это легче

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для того, чтобы накопить 1 миллион рублей, жителям Чукотки, Ямало-Ненецкого округа и Магаданской области потребуется менее пяти лет — это самые быстрые сроки в стране, согласно исследованию РИА Новости.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Новые пять тысяч рублей

Средний россиянин, откладывающий 10% своего дохода, сможет накопить такую сумму за чуть более семи лет, если будет придерживаться условий ежемесячной капитализации процентов на банковском вкладе и не использовать свои сбережения.

Исследование показало, что сроки накопления миллиона значительно варьируются в зависимости от региона. Так, жители Чукотского автономного округа могут накопить 1 миллион за 4 года и 1 месяц.

Для жителей Ямало-Ненецкого округа и Магаданской области этот срок составляет 4 года и 7 месяцев, а для москвичей — 4 года и 10 месяцев. В Ненецком автономном округе этот процесс займёт 5 лет и 1 месяц.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).



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