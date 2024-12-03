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Маленькая пенсия — не приговор: во Франции решили помочь населению

1:31
Экономика

Во Франции установили порог, определяющий "маленькую пенсию" — это доход ниже 1352 евро в месяц для одиноких людей и 2100 евро для семей. Этот уровень включает базовые и дополнительные выплаты для работников из всех секторов экономики.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Проблема маленьких пенсий особенно актуальна, ведь значительная часть пенсионеров сталкивается с трудностями в оплате базовых нужд — от коммунальных услуг до медицинских расходов.

Чтобы помочь пенсионерам, власти внедрили систему поддержки. Например, минимальная пенсия для тех, кто отработал меньше 120 триместров, составляет 715,15 евро, а для людей с большим стажем — 857,15 евро. Сельскохозяйственные работники и фермеры могут рассчитывать на выплаты, эквивалентные 85% минимальной зарплаты, что составляет 1177,03 евро в 2024 году.

Кроме того, государство предлагает дополнительные меры: жилищные пособия (APL, ALS), выплаты для обеспечения автономии (APA) или для инвалидов (ASI), а также льготы на медицинские расходы через программу "Комплементарная солидарность здоровья". Все эти меры направлены на то, чтобы помочь пенсионерам справляться с растущими расходами.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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