Маленькая пенсия — не приговор: во Франции решили помочь населению

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во Франции установили порог, определяющий "маленькую пенсию" — это доход ниже 1352 евро в месяц для одиноких людей и 2100 евро для семей. Этот уровень включает базовые и дополнительные выплаты для работников из всех секторов экономики.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Проблема маленьких пенсий особенно актуальна, ведь значительная часть пенсионеров сталкивается с трудностями в оплате базовых нужд — от коммунальных услуг до медицинских расходов.

Чтобы помочь пенсионерам, власти внедрили систему поддержки. Например, минимальная пенсия для тех, кто отработал меньше 120 триместров, составляет 715,15 евро, а для людей с большим стажем — 857,15 евро. Сельскохозяйственные работники и фермеры могут рассчитывать на выплаты, эквивалентные 85% минимальной зарплаты, что составляет 1177,03 евро в 2024 году.

Кроме того, государство предлагает дополнительные меры: жилищные пособия (APL, ALS), выплаты для обеспечения автономии (APA) или для инвалидов (ASI), а также льготы на медицинские расходы через программу "Комплементарная солидарность здоровья". Все эти меры направлены на то, чтобы помочь пенсионерам справляться с растущими расходами.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.