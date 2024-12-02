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Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет

1:08
Экономика

В Греции наблюдается массовая продажа золотых монет среди населения.

золотые монеты
Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain
золотые монеты

Согласно данным Банка Греции, за первое полугодие 2024 года греки продали 23 712 золотых монет, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только во втором квартале продажи выросли на 46%, достигнув 13 917 монет.

Рост интереса к продаже объясняется значительным увеличением стоимости золотых монет. Сегодня Банк Греции покупает английские золотые монеты по цене 512,93 евро за штуку, что является одной из самых высоких цен в истории. Продаются они по цене, превышающей 617 евро за монету.

Многие домохозяйства спешат извлечь выгоду из этой тенденции, опасаясь, что дальнейшего роста цен не будет.

Повышение спроса на продажу монет также связано с общей экономической нестабильностью и желанием людей конвертировать активы в наличные средства.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Монета — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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