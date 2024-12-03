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Судебные тяжбы звезды кинофильма о Гарри Поттере с налоговой службой Великобритании продолжаются

1:14
Экономика

Британский актёр Руперт Гринт, прославившийся благодаря роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, потерпел поражение в судебном разбирательстве с налоговой службой Великобритании.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

По результатам рассмотрения дела суд обязал актёра выплатить задолженность в размере 1,8 миллиона фунтов стерлингов (около 2,3 миллиона долларов). Причиной судебного иска стало неправильное декларирование доходов Руперта Гринта за налоговый период 2011–2012 годов.

Необходимо подчеркнуть, что Гринт не впервые имеет дело с налоговыми вопросами. В 2016 году он уже потерпел поражение в аналогичном деле на сумму в один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 миллиона долларов).

Тем не менее, по некоторым оценкам, состояние актёра составляет около 40 миллионов фунтов стерлингов. Это вызывает удивление у некоторых поклонников, учитывая отсутствие у него крупных проектов после завершения съёмок фильмов о Гарри Поттере. Об этом информирует издание The Guardian.

Уточнения

Рональд Билиус Уизли — персонаж серии романов о Гарри Поттере. Лучший друг Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер, один из главных героев романа.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Судебные тяжбы звезды кинофильма о Гарри Поттере с налоговой службой Великобритании продолжаются
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