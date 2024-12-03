Состояние богатейших граждан России увеличилось на 7,9 млрд долларов

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала года состояние богатейших россиян увеличилось на 7,9 миллиарда долларов, о чём говорят данные "Индекса миллиардеров" агентства Bloomberg.

Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free) деньги

Михаил Прохоров, известный предприниматель, увеличил своё состояние на 2,99 миллиарда долларов в текущем году, достигнув отметки в 18,7 миллиарда долларов. Алексей Мордашов, основатель "Северстали", заработал 4,43 миллиарда долларов и поднял своё состояние до 25,3 миллиарда. Вагит Алекперов, стоящий у истоков "Лукойла", добавил к своему состоянию 2,81 миллиарда долларов, теперь оно оценивается в 27,5 миллиарда долларов.

В то же время Алишер Усманов, акционер "Металлоинвеста", крупнейшего производителя железной руды в России, потерял 7,44 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 13,6 миллиарда долларов.

Уточнения

Миллиа́рд (стандартное сокращение — млрд) — натуральное число, изображаемое в десятичной системе счисления единицей с 9 нулями.





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