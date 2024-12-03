Новый этап для Балтики — Carlsberg восстанавливает свои активы в России

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции пивоваренной компании "Балтика", принадлежащие Carlsberg, были выведены из-под внешнего управления Росимущества. Это стало известно из опубликованного указа президента.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

Из списка активов, находившихся под временным управлением, исключены 98,56% акций "Балтики", принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), а также 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (также под контролем Carlsberg Sverige), и 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкое подразделение Carlsberg).

Указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в пивоваренной компании "Балтика" во временное управление Росимущества был опубликован 16 июля 2023 года.

Carlsberg Group объявила о намерении продать бизнес в России в конце марта 2022 года, после чего приостановила инвестиции и экспорт в страну, а также прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg.

Уточнения

Carlsberg A/S — датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объёму производства пива (110 млн гектолитров в 2020 году).



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