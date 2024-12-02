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Бесплатные телевизоры: в США придумали новую бизнес-модель

1:13
Экономика

На мировом рынке умных телевизоров появилась новая тенденция: некоторые производители начали продавать Smart TV ниже себестоимости.

Телевизор
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Телевизор

Основная цель — не получение прибыли от продаж устройств, а создание долгосрочного дохода за счет рекламы и продажи пользовательских данных. Компании, такие как Vizio и Roku, уже используют эту стратегию, предлагая телевизоры с отрицательной маржой, чтобы увеличить число пользователей.

Главная ценность модели заключается в объеме собранных данных, которые используются для создания персонализированной рекламы. Это позволяет компаниям получать стабильный доход, несмотря на низкую прибыль с продаж. Однако стратегия сталкивается с вызовами: например, строгие правила защиты данных в Европе (GDPR) значительно ограничивают сбор и продажу пользовательской информации, в отличие от США, где законодательство более лояльно.

Показательный пример новой модели — американская компания Telly, предлагающая Smart TV бесплатно. Пользователи обязаны просматривать рекламу, что позволяет компании зарабатывать на высокоточной таргетированной рекламе.

Уточнения

Smart TV (в переводе с англ. — «умное телевидение») — это традиционный телевизор с интегрированным интернетом и интерактивными функциями, которые позволяют пользователям получать музыку и видео, просматривать веб-сайты и фотографии.

Рекла́ма (от фр. réclame — букв. выкрикивать через нем. Reklame) — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, с целью формирования или поддержания интереса к нему.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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