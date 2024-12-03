Intel на распутье — Пэт Гелсингер покидает компанию

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel Corp. (США), подал в отставку и покинул совет директоров, сообщает компания.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек на работе

Гелсингер возглавлял Intel почти четыре года, и за это время капитализация чипмейкера значительно снизилась из-за потерь на рынке и конкуренции. Особенно заметно отставание компании в сегменте чипов, связанных с технологиями искусственного интеллекта, отмечает CNBC.

Временно исполнять обязанности генерального директора будут главный финансовый директор Дэвид Зинснер и исполнительный вице-президент Мишель Холтхаус, а место временно занимающего председателя совета директоров займет Фрэнк Йери.

Акции Intel выросли на 4% в предварительной сессии 2 декабря. С начала года капитализация компании сократилась вдвое, составив $103,7 млрд.

Уточнения

Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров,



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