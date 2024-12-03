США ограничат в Китай поставки микросхем с высокой пропускной способностью

США запустили третью за три года кампанию по ограничению китайской полупроводниковой индустрии, введя запреты на экспорт для 140 компаний, включая производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group.
Эта попытка сдержать амбиции Пекина в области производства чипов также затрагивает китайских производителей, таких как Piotech, ACM Research и SiCarrier Technology.
В рамках нового пакета мер вводятся ограничения на поставки передовых микросхем памяти и оборудования для их производства в Китай.
Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула, что данная инициатива направлена на то, чтобы "не дать Китаю развивать свою внутреннюю систему производства полупроводников, которую он может использовать для поддержки своей военной модернизации".
Чип — одно из названий микросхемы.
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NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.