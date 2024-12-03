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США ограничат в Китай поставки микросхем с высокой пропускной способностью

0:51
Экономика

США запустили третью за три года кампанию по ограничению китайской полупроводниковой индустрии, введя запреты на экспорт для 140 компаний, включая производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group.

Nvidia
Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository
Nvidia

Эта попытка сдержать амбиции Пекина в области производства чипов  также затрагивает китайских производителей, таких как Piotech, ACM Research и SiCarrier Technology.

В рамках нового пакета мер вводятся ограничения на поставки передовых микросхем памяти и оборудования для их производства в Китай.

Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула, что данная инициатива направлена на то, чтобы "не дать Китаю развивать свою внутреннюю систему производства полупроводников, которую он может использовать для поддержки своей военной модернизации".

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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