Налог на наследство представляет угрозу для семейных ферм Англии

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Англии насчитывается более 100 000 фермерских хозяйств, которые занимают общую площадь в 22 миллиона акров.

Фото: flickr.com by BASFPlantScience, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ферма в США

Однако, как сообщает Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, 2568 крупным фермам принадлежит 5,6 миллионов акров, то есть четвертая часть сельхозземель.

Это заявление прозвучало накануне голосования в Палате общин по предложению канцлера казначейства Рэйчел Ривз о 20-процентном налоге на наследство для фермеров, который не получится обойти за счет офшорных трастов, сообщает Mirror.

Партия Кэми Баденох критикует данное предложение. Национальная ассоциация земли и бизнеса утверждает, что ежегодно под угрозой окажется 70 000 ферм, хотя правительство оценивает это число всего в 500.

Среди владельцев ферм, выступающих против налоговых нововведений канцлера, выделяется миллиардер сэр Джеймс Дайсон, который заявил:

"Рэйчел Ривз разрушает устоявшиеся семейные предприятия и любые стимулы для создания новых с помощью своего 20-процентного налога на наследство".

Уточнения

Ферма — частное сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции.





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