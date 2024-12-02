Налог на наследство представляет угрозу для семейных ферм Англии

В Англии насчитывается более 100 000 фермерских хозяйств, которые занимают общую площадь в 22 миллиона акров.
Однако, как сообщает Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, 2568 крупным фермам принадлежит 5,6 миллионов акров, то есть четвертая часть сельхозземель.
Это заявление прозвучало накануне голосования в Палате общин по предложению канцлера казначейства Рэйчел Ривз о 20-процентном налоге на наследство для фермеров, который не получится обойти за счет офшорных трастов, сообщает Mirror.
Партия Кэми Баденох критикует данное предложение. Национальная ассоциация земли и бизнеса утверждает, что ежегодно под угрозой окажется 70 000 ферм, хотя правительство оценивает это число всего в 500.
Среди владельцев ферм, выступающих против налоговых нововведений канцлера, выделяется миллиардер сэр Джеймс Дайсон, который заявил:
"Рэйчел Ривз разрушает устоявшиеся семейные предприятия и любые стимулы для создания новых с помощью своего 20-процентного налога на наследство".
Ферма — частное сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции.
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