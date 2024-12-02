Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невролог рассказал о последствиях продолжительной головной боли
Похолодание и гололедица ожидают москвичей на неделе
Заботьтесь о своём саде: как правильно использовать марганцовку для полива
Почему не стоит пользоваться вместо сухого шампуня популярными советами от блогеров
Спасибо, мой хозяин: невербальные проявления кошачьей любви
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
Ловушки на дороге: как правильно вести себя перед инспектором
Как оживить фиалку и продлить её цветение
Как почистить картофель за минуту: лайфхак с дрелью

Налог на наследство представляет угрозу для семейных ферм Англии

1:16
Экономика

В Англии насчитывается более 100 000 фермерских хозяйств, которые занимают общую площадь в 22 миллиона акров.

Ферма в США
Фото: flickr.com by BASFPlantScience, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ферма в США

Однако, как сообщает Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, 2568 крупным фермам принадлежит 5,6 миллионов акров, то есть четвертая часть сельхозземель.

Это заявление прозвучало накануне голосования в Палате общин по предложению канцлера казначейства Рэйчел Ривз о 20-процентном налоге на наследство для фермеров, который не получится обойти за счет офшорных трастов, сообщает Mirror.

Партия Кэми Баденох критикует данное предложение. Национальная ассоциация земли и бизнеса утверждает, что ежегодно под угрозой окажется 70 000 ферм, хотя правительство оценивает это число всего в 500. 

Среди владельцев ферм, выступающих против налоговых нововведений канцлера, выделяется миллиардер сэр Джеймс Дайсон, который заявил:

"Рэйчел Ривз разрушает устоявшиеся семейные предприятия и любые стимулы для создания новых с помощью своего 20-процентного налога на наследство". 

Уточнения

Ферма — частное сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Российский шоу-бизнес
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно Аудио 
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота
Экономика и бизнес
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота Аудио 
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Последние материалы
Как оживить фиалку и продлить её цветение
Как почистить картофель за минуту: лайфхак с дрелью
Как справиться с постоянной усталостью и восстановить качественный сон
Почему собаки лают на звуки и как это контролировать
В США на дне озера Солтон обнаружили огромные запасы лития
Как защитить себя и питомца от опасного червя
Как сохранить здоровье волос зимой без лишних усилий
Режиссёр Сарик Андреасян показал всех своих детей на одном фото
Учёные определили, как выявить уровень старения организма
Что надеть в поход: основное руководство по комфорту и безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.