В США на дне озера Солтон обнаружили огромные запасы лития

Огромные запасы лития обнаружены в глубинах соленого озера Солтон, которое находится в Калифорнии (США).

Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Литий

По некоторым данным, этих запасов хватит для 382 миллионов аккумуляторов электромобилей, пишет Newsbomb.gr.

Профессор геохимии Майкл МакКиббен, один из авторов исследования из Калифорнийского университета в Риверсайде, отметил:

"Это одно из крупнейших месторождений литиевых рассолов в мире. Это позволит США стать полностью обеспеченными литием и не зависеть от Китая".

Однако добыча лития из озера также создает некоторые экологические опасности и проблемы. Для добычи лития на глубине тысячи метров потребуются геотермальные добывающие скважины. А для них потребуются огромные объемы воды. А с ее подачей в этом регионе могут быть проблемы. Кроме этого, добыча лития угрожает экологическому балансу в этом американском штате.

Известно также, что для извлечения лития из подземного рассола необходимо дорогостоящее оборудование, для содержания которого потребуются немалые средства. поскольку соль обладает быстро разъедающими свойствами.

Уточнения

Калифо́рния — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.



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