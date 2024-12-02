Компания "Газпром" объявила о досрочном достижении максимального уровня суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
Ранее планировалось, что проектная мощность в 38 миллиардов кубометров газа будет достигнута только к 2025 году. По информации пресс-службы компании, увеличить поставки удалось с 1 декабря в соответствии с запросом китайской стороны и подписанным соглашением.
По итогам 2024 года поставки газа по "Силе Сибири" превысят контрактные обязательства "Газпрома" на этот год. За восемь месяцев 2024 года "Газпром" увеличил поставки газа в Китай на 37%.
В конце января 2027 года газ в КНР начнёт поступать и по "дальневосточному" маршруту. Как отмечал Алексей Миллер, строительство этого маршрута ведётся строго по графику.
Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".