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Газпром вывел суточные поставки газа в Китай на максимальный уровень

0:58
Экономика

Компания "Газпром" объявила о досрочном достижении максимального уровня суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Ранее планировалось, что проектная мощность в 38 миллиардов кубометров газа будет достигнута только к 2025 году. По информации пресс-службы компании, увеличить поставки удалось с 1 декабря в соответствии с запросом китайской стороны и подписанным соглашением.

По итогам 2024 года поставки газа по "Силе Сибири" превысят контрактные обязательства "Газпрома" на этот год. За восемь месяцев 2024 года "Газпром" увеличил поставки газа в Китай на 37%.

В конце января 2027 года газ в КНР начнёт поступать и по "дальневосточному" маршруту. Как отмечал Алексей Миллер, строительство этого маршрута ведётся строго по графику.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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