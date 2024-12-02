Молодежь привлекут к созданию зеленой энергетики

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

ГК "Росатом" планирует создать в России международную молодежную платформу атомного будущего.

Фото: flickr.com by Evil Erin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Группа молодежи

Проект предполагает обмен идеями и опытом в сфере экологии и устойчивого развития, а также привлечет молодежь к решению "зеленых" задач. О запуске платформы сообщили на Климатической конференции ООН COP29 в Азербайджане.

Митап-платформа поможет найти единомышленников, выступить в качестве наставника, все участники смогут делиться не только знаниями, но и рассказывать про свои мечты, заявила на конференции замгендиректора "Росатома" по персоналу Татьяна Терентьева.

Переход к "зеленым" технологиям предполагает социальную трансформацию, и именно молодые люди будут достигать устойчивого и "зеленого" будущего. Важно готовить молодых людей к тому, чтобы они становились лидерами, поскольку они будут нести ответственность за судьбы людей.

"Молодые могут решать самые сложные задачи", — заключила Терентьева.

Как отметила Терентьева, в приоритете будут интересы коренных народов, ведь проживание на удаленных территориях всегда сопряжено с климатическими рисками.