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Молодежь привлекут к созданию зеленой энергетики

1:13
Экономика

ГК "Росатом" планирует создать в России международную молодежную платформу атомного будущего.

Группа молодежи
Фото: flickr.com by Evil Erin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Группа молодежи

Проект предполагает обмен идеями и опытом в сфере экологии и устойчивого развития, а также привлечет молодежь к решению "зеленых" задач. О запуске платформы сообщили на Климатической конференции ООН COP29 в Азербайджане.

Митап-платформа поможет найти единомышленников, выступить в качестве наставника, все участники смогут делиться не только знаниями, но и рассказывать про свои мечты, заявила на конференции замгендиректора "Росатома" по персоналу Татьяна Терентьева.

Переход к "зеленым" технологиям предполагает социальную трансформацию, и именно молодые люди будут достигать устойчивого и "зеленого" будущего. Важно готовить молодых людей к тому, чтобы они становились лидерами, поскольку они будут нести ответственность за судьбы людей.

"Молодые могут решать самые сложные задачи", — заключила Терентьева.

Как отметила Терентьева, в приоритете будут интересы коренных народов, ведь проживание на удаленных территориях всегда сопряжено с климатическими рисками.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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