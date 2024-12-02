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Рынок недвижимости после отмены льготной ипотеки — что нужно знать покупателям

2:15
Экономика

После отмены льготной ипотеки на рынке недвижимости стали активно внедряться различные маркетинговые программы, которые на первый взгляд выглядят привлекательными, но на деле могут представлять серьезные риски для покупателей.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

Об этом сообщил Сергей Колганов, заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, на форуме Domclick Digital Forum. Его выступление осветило проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка недвижимости в новых условиях, пишет РБК.

Сергей Колганов отметил, что маркетинговые акции становятся все более популярными среди застройщиков и банков, особенно схемы рассрочек. Такие предложения встречаются практически у всех застройщиков и выглядят заманчиво для покупателей. Например, может быть предложена рассрочка до 2030 года, однако реальная стоимость объекта при этом заметно возрастает, что делает покупку далеко не выгодной для потребителя.

Еще один распространенный вариант — предложения, основанные на аккредитивах. По данным Банка России, около половины рынка ипотеки сейчас связано с такими маркетинговыми акциями, которые часто оказываются непрозрачными для клиентов.

Регулятор также обращает внимание на значительный рост долговой нагрузки на заемщиков. Сергей Колганов подчеркнул, что покупатели, выбирая рассрочку, часто не могут адекватно оценить свое финансовое положение через шесть-семь лет. В этот период, когда рассрочка подходит к концу, платежи резко увеличиваются, что в условиях экономической неопределенности может привести к серьезным финансовым трудностям.

Банк России внимательно следит за деятельностью застройщиков и банков, чтобы выявлять такие схемы и оценивать их риски.

Одним из решений проблемы станет введение ипотечного стандарта, который вступит в силу с 1 января 2025 года. Новый документ запретит использование схем с аккредитивами, а также ипотечных программ, которые способствуют искусственному завышению цен на жилье.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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