Курьеры в России создают помехи для развития экономики

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня наблюдается значительный рост популярности сервисов доставки в России, что в свою очередь порождает серьезные экономические последствия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка-курьер с пакетами

По данным Никиты Кузнецова, директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга, количество курьеров и упаковщиков в стране уже достигло миллионов, что создает нехватку рабочей силы в других отраслях. На недавнем круглом столе он отметил, что эти службы забирают важные трудовые ресурсы, что может негативно сказаться на рентабельности других секторов экономики.

В настоящее время в России насчитывается более 1,5 миллиона курьеров и около 500 тысяч упаковщиков. Это изменение в структуре рабочей силы также влияет на потребительские привычки населения. Однако сами сервисы доставки зачастую работают на убыток, полагаясь на поддержку со стороны других ресурсов, сообщает РБК.

Кузнецов также акцентировал внимание на том, что подобные тенденции могут привести к тому, что прибыльные сектора экономики начнут демонстрировать убытки. Дефицит кадров, по его мнению, является одной из наиболее актуальных проблем, с которыми сталкиваются промышленность и торговля.

Особую озабоченность вызывает использование самозанятых работников в сфере доставки, что негативно сказывается на налоговых поступлениях и затягивает принятие решений по будущим социальным обязательствам, таким как пенсионные программы. Несмотря на то что для компаний данный подход может быть выгодным в краткосрочной перспективе, в долгосрочном плане это может вызвать серьезные экономические сложности.

Уточнения

Курье́р — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.