Цены на говядину, свинину и курицу снизятся — племенное животноводство в России поддержат

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России снизятся цены на говядину, свинину и курицу благодаря развитию отечественного племенного животноводства.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Разведение собственных высокопродуктивных коров и свиней позволит отказаться от их импорта и снизить себестоимость производства.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительной помощи фермерам, занятым в приоритетных отраслях сельского хозяйства. Правительство подготовило новые решения для усиления позиций российских аграриев, включая развитие сельских территорий и поддержку льготной ипотеки, пишет URA.RU.

На субсидирование свыше 160 тысяч займов будет направлено почти 5 млрд рублей. Субсидии получат хозяйства, взявшие льготный кредит на развитие, на поддержание низких процентов по таким займам будет выделено 57,5 млрд рублей.

На снижение издержек аграриев в чрезвычайных ситуациях потратят 750 млн рублей в 29 регионах.

Профессор Константин Лебедев считает, что в долгосрочной перспективе цены на говядину начнут снижаться благодаря развитию отечественного племенного животноводства.

Технолог Борис Рябинкин отметил, что цена говядины должна упасть минимум на 10% после Нового года из-за сезонных факторов.

Снижение зависимости от импорта племенного материала позволит сдержать цены на говядину, свинину и куриное мясо.

Профессор Леонид Холод отметил, что для этого нужно научиться выводить самых продуктивных сельскохозяйственных животных. Современные гибриды животных дают больше мяса, молока и шерсти, но многие из них импортные. В свиноводстве и птицеводстве Россия использует импортный материал, что снижает эффективность производства. С крупным рогатым скотом ситуация сложнее из-за климатических условий, поэтому для развития отрасли нужна отечественная генетика.

Уточнения

Гене́тика — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.





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