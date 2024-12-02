Финансовым организациям станет труднее — Центробанк защитит должников

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России готовит значительные изменения в системе взыскания долгов, которые снизят возможности финансовых учреждений по быстрому изъятию денежных средств у должников.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Новый законопроект, разработанный в сотрудничестве с Министерством юстиции и Федеральной нотариальной палатой, имеет целью защиту прав заёмщиков, сообщает "Царьград" со ссылкой на "Газету.ру".

Основным элементом инициативы является переосмысление процедуры взыскания долгов через нотариальную исполнительную надпись. Одним из ключевых изменений станет обязательное получение согласия клиента на применение нотариальной надписи для списания долга. В дополнение к этому, финансовые организации будут обязаны предоставлять заёмщикам полную и прозрачную информацию о всех аспектах данной процедуры.

Важным дополнением к предложенной реформе станет введение так называемого "периода охлаждения", в течение которого кредиторам будет запрещено прибегать к взысканию просроченной задолженности посредством нотариуса. Эта мера направлена на защиту должников от чрезмерного давления и предоставление им возможности более цивилизованно решать финансовые проблемы.

Инициатива возникла в результате прямого поручения президента Владимира Путина, который призвал проработать механизмы защиты прав заёмщиков. Теперь каждый должник получит реальный инструмент для противостояния ненадлежащему финансовому давлению со стороны кредитных учреждений.

Уточнения

Нота́риус (лат. notarius — писарь, секретарь) — лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.