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Россия увеличила поставки газа в Европу на 15% в 2024 году

1:00
Экономика

За 11 месяцев 2024 года экспорт российскогo трубопроводного газа в Европу увеличился на 15%, составив 29,3 млрд кубометров. Это превзошло объёмы поставок за весь 2023 год, когда поставки составили около 28,15 млрд кубометров.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные "Газпрома" о транзите газа через Украину и сеть операторов ЕС.

Рост наблюдается не только в Западной и Центральной Европе, куда было поставлено 14,1 млрд кубометров (на 6,5% больше по сравнению с прошлым годом), но и в Южной и Юго-Восточной Европе через "Турецкий поток", где поставки увеличились на 24%.

Если сравнивать показатели ноября 2023 и 2024 годов, рост составил 16%.

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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