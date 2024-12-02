Сколько россияне потратят на новогодний стол в 2024 году?

Новогодний стол в 2024 году обойдётся россиянам в среднем в 9,1 тысячи рублей, что на 13,5% дороже, чем в прошлом году. Эти данные были предоставлены единой межведомственной информационно-статистической системой.
Для новогоднего ужина на эту сумму можно будет купить 2 кг курицы, 500 г картофеля и чеснока, 600 г овощной нарезки (помидоры и огурцы), 300 г зелени, а также 800 г различных солений, 400 г сыра, 300 г мясокопченостей и колбасы. В меню также окажутся бутерброды с икрой и шпротами, салат "оливье" и "селедка под шубой".
Кроме того, на праздничный стол войдут 1 кг цитрусовых (апельсины и мандарины), виноград, яблоки, лимоны, а также 800 г торта.
Напитки включают бутылку игристого и столового вина, коньяк, минеральную воду, соки и чай. В 2023 году такая же новогодняя корзина стоила 8050 рублей.
Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»).
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.
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