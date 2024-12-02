Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали способы купить квартиру без ипотеки
Какие модели обуви будут в тренде зимой 2025 года
Новые перспективы в лечении онкологии и аутоиммунных заболеваний
На Дону обсудили важность малого агробизнеса для экономики
Почему кинза — ключ к идеальному жареному мясу
Голодавшая из-за сорванного круиза россиянка договорилась с Swan Hellenic
Эксперт напомнила о важности вакцинации домашних животных
Трампа призвали отменить санкции на фоне своих угроз в адрес БРИКС
Неправильное топливо — главная причина капитального ремонта мотора

Сколько россияне потратят на новогодний стол в 2024 году?

1:12
Экономика

Новогодний стол в 2024 году обойдётся россиянам в среднем в 9,1 тысячи рублей, что на 13,5% дороже, чем в прошлом году. Эти данные были предоставлены единой межведомственной информационно-статистической системой.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Для новогоднего ужина на эту сумму можно будет купить 2 кг курицы, 500 г картофеля и чеснока, 600 г овощной нарезки (помидоры и огурцы), 300 г зелени, а также 800 г различных солений, 400 г сыра, 300 г мясокопченостей и колбасы. В меню также окажутся бутерброды с икрой и шпротами, салат "оливье" и "селедка под шубой".

Кроме того, на праздничный стол войдут 1 кг цитрусовых (апельсины и мандарины), виноград, яблоки, лимоны, а также 800 г торта.

Напитки включают бутылку игристого и столового вина, коньяк, минеральную воду, соки и чай. В 2023 году такая же новогодняя корзина стоила 8050 рублей.

Уточнения

Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»).

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Российский шоу-бизнес
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Персонаж со 100-долларовой купюры мог бы стать лауреатом Шнобелевской премии Игорь Буккер ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине Дмитрий Плотников
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Последние материалы
В издательстве ЭКСМО вышла книга об адмирале Колчаке и других его современниках
Почему кинза — ключ к идеальному жареному мясу
Голодавшая из-за сорванного круиза россиянка договорилась с Swan Hellenic
Эксперт напомнила о важности вакцинации домашних животных
Трампа призвали отменить санкции на фоне своих угроз в адрес БРИКС
Неправильное топливо — главная причина капитального ремонта мотора
Зелёный салат — доступное решение для здоровья желудка
Россиянам рассказали, почему апартаменты не выгодны для инвестиции
Беспорядки в Грузии. Что стало причиной?
Можно ли стричь кошку? Важное правило, которое должен соблюдать хозяин кошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.