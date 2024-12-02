Пенсия более 50 тысяч рублей: кто может претендовать на такую сумму в России?

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России существует несколько категорий граждан, которые могут претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей, например, космонавты и ветераны боевых действий, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain Пенсия

По словам депутата, на большую пенсию могут рассчитывать те, кто имел высокую заработную плату на протяжении своей трудовой деятельности. Однако Бессараб напомнила, что пенсионные отчисления производятся только с "белой" зарплаты.

Кроме того, депутат отметила, что те, кто заранее формировал подушку безопасности и откладывал средства, также могут рассчитывать на достойную старость, пишет "Лента.ру".

Она подчеркнула, что каждый россиянин может воспользоваться личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда, чтобы узнать размер своей будущей пенсии и понять, сколько нужно работать для её повышения.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.



За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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