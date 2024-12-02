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Топ-3 бренда жвачки, которые захватили 80% рынка!

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Экономика

В России продажи жевательной резинки в третьем квартале 2024 года выросли на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Девушка надула пузырь из жвачки
Фото: Flickr by Mary (Mayr), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка надула пузырь из жвачки

По данным отчёта, жевательную резинку покупали 53% россиян. Средний чек составил чуть более 50 рублей.

Около 80% рынка заняли три основных бренда: Orbit (34%), Dirol (24%) и Mentos (21%). Среди каналов продаж лидерами стали магазины у дома, на которые пришлось 40% всех покупок — их доля выросла на три процентных пункта по сравнению с предыдущим периодом.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка (разг. жвачка, жуйка) — кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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