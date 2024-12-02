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Сотрудники Volkswagen объявили новые массовые забастовки в Германии

1:12
Экономика

В Германии сотрудники Volkswagen готовятся к предупредительным забастовкам на заводах по всей стране, начиная с понедельника, сообщает Reuters.

Логотип Volkswagen
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логотип Volkswagen

Это первые крупные протесты на внутренних площадках компании с 2018 года. Их инициатором выступает профсоюз IG Metall, недовольный массовыми увольнениями, снижением зарплат и возможным закрытием заводов. Забастовки стали следствием провала переговоров между представителями работников и руководством автогиганта.

Volkswagen настаивает на необходимости сокращения затрат, ссылаясь на конкуренцию со стороны Китая и падение спроса в Европе. Компания требует снизить зарплаты на 10%, что вызвало резкое противодействие профсоюза. IG Metall заявляет о готовности к самой жесткой коллективной борьбе в истории компании.

Руководство Volkswagen выразило уважение к праву сотрудников на забастовку, отметив, что предприняты меры для минимизации влияния на клиентов. Переговоры продолжатся 9 декабря, но профсоюз настаивает на долгосрочном решении для всех заводов компании.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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