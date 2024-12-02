Автомобильный рынок в России замер на фоне роста утильсбора

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ноябре 2024 года выдача электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) в России снизилась вдвое по сравнению с октябрем, составив менее 150 тысяч.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильная дорога

Причинами стали рост утильсбора с октября на 70-85%, высокая ключевая ставка Центробанка и ослабление курса рубля. Эти факторы усилили замедление продаж автомобилей, наблюдаемое с сентября.

Ситуация на рынке осложняется ростом цен на машины — с начала ноября подорожали модели таких брендов, как Geely и Chery. Одновременно с этим сокращаются объемы автокредитования, что также влияет на спрос. Продажи большинства автодилеров заметно упали в ноябре, хотя годовой прирост сохраняется у некоторых брендов, сообщает РБК.

Эксперты прогнозируют, что рынок продолжит охлаждаться, особенно если ключевая ставка и утильсбор будут расти. В декабре ожидается временное оживление спроса из-за предстоящей индексации утильсбора с 1 января. Однако в первом квартале 2025 года прогнозы остаются пессимистичными.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



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