Новая выплата для семей с детьми начнёт действовать в 2025 году

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2025 года в России начнет действовать новый закон, предоставляющий налоговый "кэшбек" для семей с двумя и более детьми.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Эта выплата, официально именуемая возвратом части НДФЛ, будет доступна гражданам с доходом на члена семьи не выше полутора прожиточных минимумов в регионе. Сумма возврата рассчитывается как разница между налогами, начисленными по ставке 7%, и уплаченными по ставке 6%.

Заявление на получение выплаты можно подать в Социальный фонд с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения дохода. Однако дополнительные условия, сроки подачи документов и перечисления средств будут уточнены позднее. Первые выплаты ожидаются только в 2026 году, сообщает РИА Новости.

Юристы подчеркивают, что "налоговый кэшбек" — это важная мера поддержки для семей с ограниченными доходами, однако она требует строгого соответствия установленным критериям.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.



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