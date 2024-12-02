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Великобритания массово выдворяет бразильцев

0:52
Экономика

В Великобритании вступили в силу изменения в иммиграционном законодательстве.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

В связи с этим в августе в течение трех дней более 600 бразильцев, в том числе 109 детей, были депортированы из Великобритании тремя крупнейшими в истории чартерными рейсами Министерства внутренних дел, сообщает The Guardian.

Известно также, что в период с июля по сентябрь 2024 года было возвращено 8308 человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство — 6247 человек — вернулись в Бразилию добровольно, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года. 

У многих "возвращенцев", согласно источнику, были просроченные визы.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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