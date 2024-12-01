Уголь из ДНР обеспечивает работу двух ключевых ТЭС

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уголь, добываемый в шахтах Донецкой Народной Республики, играет ключевую роль в энергетической системе региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уголь

Как отметил министр угля и энергетики ДНР Денис Епифанов, ресурс используется для работы двух местных теплоэлектростанций — Зуевской и Старобешевской, а также поставляется в другие регионы России и на экспорт. При этом инвесторы активно работают над расширением экспортных поставок.

Министр также подчеркнул, что спрос на уголь значительно возрастет после восстановления Углегорской и Мироновской ТЭС, что создаст дополнительные возможности для развития отрасли и укрепления энергетической независимости региона.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.



Теплова́я электроста́нция (или теплова́я электри́ческая ста́нция) — электростанция на основе теплового двигателя, вырабатывающая электрическую энергию за счёт преобразования химической энергии топлива в процессе горения или ядерную энергию топлива (АЭС — также относится к тепловым электростанциям, ведь в основе её работы также лежит тепловой двигатель) в тепловую, а затем — в механическую энергию вращения вала электрогенератора.



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