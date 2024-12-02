Зелёная революция — Марокко может обеспечить Великобританию экологически чистой энергией

На юго-западе Марокко ветряные и солнечные электростанции, расположенные на площади, сопоставимой с Лондоном, вскоре смогут производить экологически чистую электроэнергию для более чем 9 миллионов британских домов.
Такое амбициозное видение принадлежит сэру Дэйву Льюису, бывшему главе Tesco, который стремится построить самый длинный в мире подводный силовой кабель для использования возобновляемых источников энергии в Северной Африке и обеспечения чистой энергетики Великобритании, сообщает The Guardian.
Если проект будет реализован, кабель длиной 4000 км, проложенный в траншеях на дне моря, сможет передавать до 8% электроэнергии, производимой для Великобритании из возобновляемых источников и аккумуляторных систем, от марокканской провинции Танта на побережье Девона менее чем за секунду.
С учётом постоянного солнечного света в Марокко и стабильно высокой скорости ветра, проект теоретически может обеспечить Великобританию предсказуемым и надежным источником возобновляемой энергии примерно на 19 часов в день круглый год.
Возобновля́емая или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам.
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