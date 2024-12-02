Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёная революция — Марокко может обеспечить Великобританию экологически чистой энергией
Как глобальное потепление уничтожает коралловые рифы и что можно сделать
Успех в небе: полёт с детьми без стресса
Nissan Leaf вновь возглавил рейтинг подержанных электрокаров
Почему сыр портится в холодильнике и как этого избежать
Простой и универсальный очиститель, благодаря которому все поверхности будут блестеть
Александр Головин не смог спасти Монако от поражения в гостевой встречи с Марселем
Пауков в доме больше не будет, если вы будете делать именно так
Арабские туристы захватывают рестораны Москвы

Норвегия временно прекращает глубоководную добычу полезных ископаемых в Арктике

0:53
Экономика

 В Норвегии "Союз зеленых" добился успеха в блокировке планов по добыче полезных ископаемых на морском дне в Арктике.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Партия потребовала от правительства отменить первый этап выдачи лицензий в обмен на поддержку государственного бюджета, сообщает Reuters.

Правительство, которое намеревалось выдать первые разрешения на глубоководную добычу полезных ископаемых в первой половине 2025 года, заявило, что, несмотря на приостановку этих планов, подготовительные работы будут продолжены. Это включает разработку нормативных актов и оценку воздействия на окружающую среду.

Норвегия занимает лидирующие позиции в гонке за добычей полезных ископаемых со дна океана, которые становятся все более востребованными в условиях отказа стран от ископаемого топлива.

Уточнения

А́рктика - единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Признаки, что ремень ГРМ требует замены
Авто
Признаки, что ремень ГРМ требует замены
Сосо Павлиашвили высказался по поводу требования в райдере вина за 40 тысяч рублей
Российский шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили высказался по поводу требования в райдере вина за 40 тысяч рублей Аудио 
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Шоу-бизнес
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Последние материалы
Пауков в доме больше не будет, если вы будете делать именно так
Арабские туристы захватывают рестораны Москвы
Фишболы по-французски — готовим эти рыбные шарики из трески и подаём с изысканным соусом
Рожь с корабля-призрака: новое слово в винокурении
Норвегия временно прекращает глубоководную добычу полезных ископаемых в Арктике
Скинуть 10 килограмм — легко! Только делайте эту тренировку
Как подчеркнуть стиль с помощью винтажных элементов гардероба?
Как Golf станет электромобилем: подробности о девятом поколении
Новый год в России: дорого, но сэкономить можно
Как вырастить лобелию и наслаждаться ее цветением с первого дня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.