Норвегия временно прекращает глубоководную добычу полезных ископаемых в Арктике

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Норвегии "Союз зеленых" добился успеха в блокировке планов по добыче полезных ископаемых на морском дне в Арктике.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Партия потребовала от правительства отменить первый этап выдачи лицензий в обмен на поддержку государственного бюджета, сообщает Reuters.

Правительство, которое намеревалось выдать первые разрешения на глубоководную добычу полезных ископаемых в первой половине 2025 года, заявило, что, несмотря на приостановку этих планов, подготовительные работы будут продолжены. Это включает разработку нормативных актов и оценку воздействия на окружающую среду.

Норвегия занимает лидирующие позиции в гонке за добычей полезных ископаемых со дна океана, которые становятся все более востребованными в условиях отказа стран от ископаемого топлива.

Уточнения

А́рктика - единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



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