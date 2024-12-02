Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый год в России: дорого, но сэкономить можно
Как вырастить лобелию и наслаждаться ее цветением с первого дня
Как пища влияет на мозг: продукты, ускоряющие старение
Ошибка EPC — холодная погода становится настоящим испытанием для автомобилей
Как можно использовать аспирин в повседневной жизни? Неожиданные способы
Учёные нашли способ адаптации человека к межзвёздным полётам
Плоский живот гарантирован после этой домашней тренировки
Горячая курица в пряном маринаде с румяной корочкой согреет в холодный день
Продукты, делающие кожу сияющей, а волосы крепкими

Карлос Таварес покинул пост гендиректора Stellantis

1:19
Экономика

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес ушел в отставку 1 декабря через два месяца после предупреждения о снижении прибыли компании, которая в этом году потеряла около 40% своей стоимости. 

штаб квартира Stellantis
Фото: Wikipedia by ajay_suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
штаб квартира Stellantis

 Старший независимый директор Анри де Кастри отметил, что решение об уходе Тавареса было обусловлено разногласиями, возникшими в последние недели между основными акционерами, советом директоров и гендиректором, сообщает Reuters.

Таварес, который называл текущие проблемы в автомобильной отрасли "дарвиновским периодом", возглавлял Stellantis с момента ее создания в начале 2021 года в результате слияния Fiat Chrysler и владельца Peugeot PSA.

Из-за своего прямолинейного стиля он часто сталкивался с конфликтами, в том числе с профсоюзами в США и итальянским правительством, которое высказывало недовольство его решениями о сокращении производства автомобилей в стране.

Stellantis заявила, что процесс назначения нового постоянного генерального директора активно продолжается и будет ускорен с целью завершения в первой половине 2025 года. В то же время планируется создание нового временного исполнительного комитета.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Шоу-бизнес
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва Аудио 
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Деревья и кустарники
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком Аудио 
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Последние материалы
Новый год в России: дорого, но сэкономить можно
Как вырастить лобелию и наслаждаться ее цветением с первого дня
Как пища влияет на мозг: продукты, ускоряющие старение
Ошибка EPC — холодная погода становится настоящим испытанием для автомобилей
Как можно использовать аспирин в повседневной жизни? Неожиданные способы
Учёные нашли способ адаптации человека к межзвёздным полётам
Карлос Таварес покинул пост гендиректора Stellantis
Плоский живот гарантирован после этой домашней тренировки
Горячая курица в пряном маринаде с румяной корочкой согреет в холодный день
Продукты, делающие кожу сияющей, а волосы крепкими
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.