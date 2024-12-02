Карлос Таварес покинул пост гендиректора Stellantis

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес ушел в отставку 1 декабря через два месяца после предупреждения о снижении прибыли компании, которая в этом году потеряла около 40% своей стоимости.

Фото: Wikipedia by ajay_suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ штаб квартира Stellantis

Старший независимый директор Анри де Кастри отметил, что решение об уходе Тавареса было обусловлено разногласиями, возникшими в последние недели между основными акционерами, советом директоров и гендиректором, сообщает Reuters.

Таварес, который называл текущие проблемы в автомобильной отрасли "дарвиновским периодом", возглавлял Stellantis с момента ее создания в начале 2021 года в результате слияния Fiat Chrysler и владельца Peugeot PSA.

Из-за своего прямолинейного стиля он часто сталкивался с конфликтами, в том числе с профсоюзами в США и итальянским правительством, которое высказывало недовольство его решениями о сокращении производства автомобилей в стране.

Stellantis заявила, что процесс назначения нового постоянного генерального директора активно продолжается и будет ускорен с целью завершения в первой половине 2025 года. В то же время планируется создание нового временного исполнительного комитета.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.



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