$16 млрд в год терял Бангладеш во времена Шейх Хасины

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Незаконный вывод средств из Бангладеш при экс-премьере Шейх Хасине достигал $16 млрд ежегодно, согласно докладу, подготовленному временным правительством под руководством Мухаммада Юнуса.

Фото: Kandinsky Мужчина держит доллары

Юнус назвал документ историческим и предложил включить его в учебные материалы для университетов и колледжей, чтобы показать масштаб экономических проблем, унаследованных после массовых протестов летом, сообщает ТАСС.

Доклад акцентирует внимание на 15-летнем периоде правления Хасины, когда масштабные проекты обошлись стране гораздо дороже первоначальных расчетов: их стоимость увеличивалась на 70%, а экономическая эффективность не анализировалась.

Уточнения

Бангладе́ш (бенг. বাংলাদেশ), официальное название — Наро́дная Респу́блика Бангладе́ш (бенг. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ) — государство в Южной Азии.



Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, искажение, разложение; растление») — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.



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